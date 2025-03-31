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Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Burhan Abiş için başsağlığı diledi ve anısını yüceltti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:59
Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin" sözlerini ekleyerek Abiş'in anısını yüceltti.

Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş’i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf da yer aldı.

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