Kurtulmuş: TBMM’de Diyalog Güçlendi, ‘Terörsüz Türkiye’ ve İsrail Uyarısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu’nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu törenin ardından Kurtulmuş, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Partiler arası diyalog ve ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları

Kurtulmuş, Meclis’in fikir ve siyasi mücadelenin zemini olduğunu vurgulayarak, özellikle Terörsüz Türkiye çalışmalarının başlaması ve komisyon toplantılarının yürütülmesiyle partiler arasında “ciddi ve kuvvetli bir diyalog zemininin” oluştuğunu söyledi. Kurtulmuş, bu gelişmeyi Türkiye demokrasisi açısından fevkalade önemli bulduğunu ifade etti.

Resepsiyon kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki Başkanlık odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Kurtulmuş, toplantının ardından Mermerli Salonda gerçekleşen çay-kahve buluşmasına da işaret ederek katılanlara teşekkür etti.

CHP’nin yokluğu ve siyasi nezaket vurgusu

CHP’nin resepsiyon ve Meclis Genel Kurulu’ndaki özel oturuma katılmaması hatırlatıldığında Kurtulmuş, “Bir şey söylemek istemem. Tabii partilerin kendi kararıdır.” diyerek sözlerini sürdürdü. Ancak Kurtulmuş, 1 Ekim’in Meclis’in açıldığı anayasal bir gün olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerin bu tür oturumlarda bulunmasının siyasi nezaket gereği daha uygun olacağını ve CHP’nin de salonda olmasının arzu edileceğini ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile anayasa çalışmaları

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile anayasa çalışmalarının birbirinden farklı konular olduğunu belirtti. Komisyonda 51 milletvekilinin bulunmasının, alınan kararların ittifakla gerçekleştirilmesinin ve farklı siyasi görüşlerin olgunlukla dinlenmesinin Türkiye’de aranan demokratik iklimin göstergesi olduğunu söyledi.

Komisyonda oluşan siyasal kültürün Meclis geneline sirayet etmesini umduğunu belirten Kurtulmuş, çalışmaların sürmesinin ve tamamlanmasının Türkiye’nin demokratik standartlarında ilerleme sağlayacağına inandığını kaydetti. Ayrıca Meclis’in terörle ilgili zorlu meseleyi ele almış olmasının, anayasa, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası gibi konuların çözümünü kolaylaştıracağı görüşünü dile getirdi.

Sumud Filosu ve İsrail değerlendirmesi

Sumud Filosu’na yönelik olası bir müdahale ihtimaline ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, İsrail açısından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İsrail’in güçlü devlet desteğine rağmen BM Genel Kurulu salonunun boş kalmasının dünyada İsrail’i yalnızlaştırdığını belirtti.

Kurtulmuş, uluslararası sularda hareket eden bir kararlılık filosunun seyrinin güvenliğinin korunduğunu söyleyerek, “İsrail'in böyle bir delilik yapmayacağı kanaatindeyim. Eğer yaparsa bunun sonuçlarının İsrail bakımından fevkalade hazin olacağı da ortadadır.” ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetini meşruiyetini yitirmiş olarak nitelendirip, bu tür bir saldırganlığın dünya çapında güçlü bir İsrail karşıtı dalga yaratacağını öngördüğünü belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi. Kurtulmuş, resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.