Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Hedefiyle Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ülkenin öncelikli gündemi olan "Terörsüz Türkiye" hedefini ve bu hedef doğrultusunda oluşturulacak yasal altyapıyı görüştü.

Toplantı ve katılımcılar

Komisyonun 6'ncı toplantısı TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları katıldı.

Kurtulmuş'un değerlendirmeleri

Kurtulmuş, açılış konuşmasında baroların görüşlerinin komisyon çalışmaları için çok değerli olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur."

İmralı kaynaklı açıklamanın ardından ortaya çıkan fırsata işaret eden Kurtulmuş, hedefin bir daha silahların konuşmadığı, huzurun ve barışın sağlandığı bir Türkiye kurmak olduğunu vurguladı: "İmralı'dan yapılan açıklama ve arkasından örgütün bütün unsurlarıyla birlikte bu açıklamaya uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır."

Toplumsal rıza ve yasal adımlar

Kurtulmuş, sürecin başarıyla sürdürülmesi için bazı yasal altyapı hazırlıklarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, hukuk camiasının katkılarına vurgu yaptı. "Bu çerçevede başta Barolar Birliğimiz, barolarımız olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli, çok faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Komisyonun amacını özetlerken Kurtulmuş, "Bu komisyonun amacı, Türkiye'de toplumsal rızanın da artırılmasıdır" ifadesini kullandı ve siyasi partilere, komisyon üyelerine bu süreçte büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Toplumun sesleri ve beklentisi

Kurtulmuş, önceki dönem acılarını yaşamış farklı kesimlerin ortak arzusunu aktardı: "Diyarbakır Annelerinin de Cumartesi Annelerinin de Barış Annelerinin de şehit yakınlarının ve gazilerin de hepsinin söylediği: 'Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Biz evlatlarımızı toprağa verdik. Artık toprağa evlatlarımızı değil, silahlarımızı gömelim.'"

Bir gazi kardeşin duygusal sözlerini de aktaran Kurtulmuş, "Biz bu kadar zorluk yaşadık, şehitler verdik, gazi olduk. Memleket, ülke için şehit olmaya hazırım ama yeter ki bu terör bitsin, silahlar sussun, barış, kardeşlik ve dostluk Türkiye'de daim olsun." dediğini anlattı.

Süreç değerlendirmesi ve beklentiler

Kurtulmuş, yaklaşık 9 ay içinde kaydedilen mesafeye dikkat çekerek sürecin hızla sonlandırılması gerektiğini ve Türkiye'nin özgün bir model ortaya koyduğunu vurguladı: "Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda, onların 4-5 yıl içerisinde geldiği noktaya çok şükür Türkiye'de 9 aylık bir süre içerisinde gelmiş bulunuyoruz."

Komisyon çalışmalarına ilişkin olarak Kurtulmuş, baro temsilcilerinin katkılarını önemsediklerini belirtti: "Gönül arzu ederdi ki 81 baromuzun tamamı burada olsun. Ama fiilen bunun mümkün olması sağlanamadı."

Toplantının ilerleyen bölümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları söz aldı ve komisyona görüşlerini sundu.

