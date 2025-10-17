Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye" Modeliyle Orta Doğu'ya Güvence Olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Sivil Toplum Buluşmasında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca ülke içi barışı değil, bölgesel istikrarı da sağlayacağını söyledi.

Toplantı ve katılımcılar

Kurtulmuş, aralarında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi milletvekillerinin de bulunduğu heyetle Diyarbakır'daki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Terörsüz Türkiye: Hedef ve umut

Kurtulmuş, konuşmasında şunları vurguladı: "Kendisine güvenen, birbirine güvenen ve yaslanan Türkiye, Türk'ü, Kürt'ü ve bütün unsurlarıyla Orta Doğu'nun teminatıdır." Ayrıca "Terörsüz Türkiye"nin, terörsüz bir bölge anlamına geldiğini belirtti ve 50 yılımızı alan bu meseleyi tarihin tozlu raflarına atma gerektiğini söyledi.

Başarı halinde buradan bir Türkiye modelinin ortaya çıkacağına inandığını ifade eden Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde çatışma çözümü arayanların Türkiye'nin deneyimini inceleyip ilham alacağını kaydetti.

Komisyon çalışmaları ve süreç

Kurtulmuş, Mecliste 5 Ağustos'tan bu yana 15 farklı oturum düzenlediklerini, toplumun farklı kesimlerinden görüşler alındığını ve Diyarbakır merkezli 16 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de dinlendiğini aktardı.

Süreçte daha dikkatli ve titiz olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini, sürecin sadece siyasi bir pazarlık olmadığını vurguladı. Başarının anahtarının Kürt'ün hukukunu ve onurunu, Türk'ün gururunu koruyabilmek olduğunu söyledi.

Birlik ve ortak gelecek çağrısı

Kurtulmuş, ideolojik saplantıların bir çıkmaz olduğunu belirterek "ortak bir gelecek inşa etme iradesi"nin önemine işaret etti. Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini, kardeşliğin husumetin yerine konulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Geçmişin acıları üzerinden yeni tartışma alanları açılmaması gerektiğini, empati ile diğerlerinin acılarını anlamanın önemini vurguladı ve "Artık barış olmasın" diyen kimsenin olmadığını, herkesin terörün bitmesini istediğini kaydetti.

Diyarbakır'dan ekonomik ve toplumsal perspektifler

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin kültürel mirası ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Zorluoğlu, kentte 4,5 milyon dönüm sulanabilir tarım arazisi bulunduğunu, bunun 1,5 milyon dönümünün sulandığını, Silvan Projesi gibi yatırımlarla kalan 3 milyon dönümlük arazinin sulanabilir hale geleceğini söyledi.

Zorluoğlu, tarımsal üretimin 2-3 kat artabileceğini ve tarımda 400-500 bin kişilik ilave istihdam potansiyeli oluşacağını belirtti. Sanayide ise Diyarbakır OSB'de 2017'de 7 bin 500 kişi istihdam edilirken, bugün bu rakamın 22 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Vali Zorluoğlu, sosyal yaraları onaracak kapsamlı ve uzun vadeli projelere ihtiyaç olduğunu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Diyarbakır için tarihi fırsatlar barındırdığını söyledi.

Yerel siyasetçilerden mesajlar

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, sürecin hayırlı olduğunu ve bu kez başaracaklarına inandıklarını belirtti. Ensarioğlu, "41 yıllık çatışmalı sürece son vereceğiz" diyerek "Acıları içimize gömeceğiz, geleceğe birlikte yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise toplantıyı onurlu ve umut verici bulduklarını, Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinin kapsayıcı ve çoğulcu bir anlam taşıdığını söyledi ve bu sürecin barış ve demokrasi özlemini güçlendirdiğini belirtti.

Sonuç ve beklenti

Kurtulmuş ayrıca sürecin "Türkiye Yüzyılı" hedefleriyle uyumlu bir şekilde sonuçlanması için tüm çabaların sarf edildiğini ifade etti. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

