Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de

Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz konseri 4 Eylül'de AKM'de

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan Sivas Kongresi'ne özel program

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İDTHMK), Sivas Kongresi'nin 106. yılı anısına hazırladığı Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz konserini 4 Eylül tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak.

AKM’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresi’nin 106. yılına ithafen hazırlanan programda koro solistlerinin performansları, Devlet Halk Dansları Topluluğunun katkılarıyla sahneye taşınacak.

Etkinlikte Sivas Folklor Derneği ve Sivaslılar Vakfı da yer alacak. Konserin şefliğini Seher Çelik üstlenirken sahnede yer alacak solistler: Çimen Yalçın, Hamdiye Erol, Neşe Demir, Yudum Koral, Cumali Özkaya, Gürkan Soran, Mustafa Gökay Ferah ve Onurcan Bora.

Repertuvarda yer alan türküler ve halk danslarıyla izleyicilere hem tarihsel hem de kültürel bir gece yaşatılması hedefleniyor. Organizasyon, sanatın birleştirici gücüyle Sivas Kongresi'ni bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor.

Konser, hem müzik hem de dans performanslarıyla Türkiye'nin kurtuluş sürecine dair duygusal ve eğitsel bir anlatı sunacak şekilde hazırlandı.