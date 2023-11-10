Kurukahveci Mehmet Efendi, İsrail'e destekte bulunduğu yönünde iddialar ve markanın bu iddialara verdiği yanıt gündem oldu.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail'e destek için kahve gönderdiği iddiası

Sosyal medya platformu olan X'de iddia edilen fotoğraf gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafta İsrail üniforması olduğu tahmin edilen kişiyle yan yana duran ve ellerinde Kurukahveci Mehmet Efendi kolileri bulunan fotoğraftan dolayı boykot edilmesi yönünde bir çok hesaptan paylaşım yapılmıştı.

Kurukahveci Mehmet Efendi İsrail'e Destek İddialarını Net Bir Dille Reddetti

Türkiye'nin köklü ve saygın kahve markalarından Kurukahveci Mehmet Efendi, sosyal medyada hızla yayılan ve İsrail askerlerine destek amaçlı kahve gönderdiği şeklindeki iddialar karşısında sessiz kalmadı. Söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve markanın bu tür bir faaliyette bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Sosyal Medyada Yankı Bulan İddialar

İsrail'in bölgedeki hareketleri neticesinde, Türkiye'de başlayan ve geniş katılımla devam eden boykot kampanyalarının bir parçası olarak, Kurukahveci Mehmet Efendi markasının ürünleri İsrail askerleri tarafından taşındığı yönünde bir fotoğrafın paylaşılması, sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Markanın adının, böylesine hassas bir meselede anılması, boykot çağrılarını da beraberinde getirdi.

Markadan Açıklayıcı Yanıt

Kurukahveci Mehmet Efendi, ortaya atılan iddiaların ardından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, bu tür bir desteğin söz konusu dahi olamayacağını belirtti. Açıklamada, markanın itibarı ve tüketicilerin duyarlılığına verdiği önem vurgulandı, temelsiz iddiaların reddedildiği ve tüm tüketicilere saygının altı çizildi.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin konuyla alakalı takipçilerine yönelik yaptığı açıklama, şirketin böyle bir iddianın muhatabı olmadığını ve doğrudan ilişkilendirilmesinin yersiz olduğunu hatırlatan bir tutum sergilediğini göstermektedir. Marka, hassasiyet gerektiren bu tür konularda şeffaf ve duyarlı bir iletişim stratejisi benimsediğini bir kez daha ortaya koymuştur.