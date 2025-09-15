Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü

Toplantı ve amaç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir araya gelerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerdeki tarihi yapıların restorasyon sürecini değerlendirdi.

Her iki bakan da görüşmeye ilişkin açıklamaları NSosyal hesaplarından duyurdu. Toplantıda, deprem bölgesinin yeniden imarında konutların yanı sıra şehirlerin sosyal ve kültürel yaşamını oluşturan bileşenlerin ihyası öncelikli konu olarak ele alındı.

Kurum'un değerlendirmesi

Murat Kurum, deprem bölgesinin inşasını sadece konut yapımıyla sınırlamadıklarını vurgulayarak, şehirlerin altyapısı, okulları, camileri, parkları ve özellikle tarihi ve kültürel alanlarının yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kurum, çalışmaların örneklerine değinerek şunları söyledi: “Antakya'da Atatürk Caddesi'nden başlayarak dükkanları, konakları, sosyal alanları yeniden canlandırıyoruz. Asi Nehri çevresini yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Eşsiz dokusuyla inşa ettiğimiz Habib-i Neccar Camisi'ni de yakında tamamlayacağız.”

Kurum, ayrıca Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede tescilli alanlar, vakıf eserleri ve tarihi yerlerin restorasyonundaki son durumun ele alındığını belirterek: “Şehirlerimizin çehresini aydınlatırken her daim işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ersoy'un mesajı

Mehmet Nuri Ersoy ise yeniden imarın sadece yeni yapı inşa etmekten ibaret olmadığını vurguladı; en önemli meselelerinden birinin tarihi belleği ayağa kaldırmak ve bölgenin kültürel damarlarını yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antakya'dan Malatya'ya, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a kadar her bir şehirde, hanların, kervansarayların, camilerin, çarşıların ve meydanların ihyasıyla vatandaşlara yeniden hayat alanları kazandırıyoruz.”

Bakan Ersoy ayrıca müzeler, kütüphaneler ve kültür merkezlerinin de restorasyon sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek: “Tescilli yapılar, vakıf eserleri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerimizi detaylı biçimde değerlendirdik. Şehirlerimizi yalnızca taş ve betondan değil tarihinden, sanatından ve kültüründen güç alarak geleceğe hazırlıyoruz. Birlikte attığımız adımlar, bu coğrafyayı yeniden ışıkla ve umutla buluşturacaktır.”