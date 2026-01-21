Sındırgı'daki 4.5'lik Deprem Bursa'da da Hissedildi

Sındırgı'da saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, 11.58 km derinlikte olup Bursa ve Marmara'da hissedildi; ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:02
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.11'de, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerle birlikte Bursa ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı; ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİ AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLE SARSILDI. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLERE GÖRE, SAAT 18.11’DE KAYDEDİLEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

