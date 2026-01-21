Sındırgı'daki 4.5'lik Deprem Bursa'da da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi.

AFAD verileri

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.11'de, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerle birlikte Bursa ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Durum ve uyarılar

Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı; ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

