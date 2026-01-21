Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık üç hafta önce enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçı, burada hayatını kaybetti.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

Hayatı ve kariyeri

Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kurdu.

1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrmayı yönetti. 1980’li yıllarda Egemen Bostancı’nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu.

1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda dersler veren Dormen, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirildi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

TÜRK TİYATROSUNUN DUAYEN İSMİ HALDUN DORMEN 97 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.