Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü İstanbul hastanesinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:06
Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık üç hafta önce enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçı, burada hayatını kaybetti.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

Hayatı ve kariyeri

Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kurdu.

1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrmayı yönetti. 1980’li yıllarda Egemen Bostancı’nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu.

1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda dersler veren Dormen, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirildi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

TÜRK TİYATROSUNUN DUAYEN İSMİ HALDUN DORMEN 97 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

TÜRK TİYATROSUNUN DUAYEN İSMİ HALDUN DORMEN 97 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

TÜRK TİYATROSUNUN DUAYEN İSMİ HALDUN DORMEN 97 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı — D-100'de Araç Kuyrukları
2
Bursa’da Nilüfer’e 3 Yeni Kavşak: Bozbey’den Trafiğe Kapsamlı Hamle
3
Bilecik'te Zabıta Uyardı: Minibüs Durağını Kirleten Gençler Yerleri Temizledi
4
Memişoğlu ve Hacımüftüoğlu Erzurum'da: Atatürk Üniversitesi ve Sağlık Yatırımlarına Tam Destek
5
Ağrı'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
6
Adana İmamoğlu'da 12 gündür kayıp: Vahit Şentuna aranıyor
7
Haldun Dormen hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları