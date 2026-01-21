İstanbul Boğazı'nda Ceset İddiası: Nikolay Svechnikova İçin DNA Testi Alındı

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'ya ait olup olmadığını belirlemek için aileden DNA örneği alındı; sonuçlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:01
Aile Adli Tıp'ta DNA örneği verdi, sonuç bekleniyor

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'ya ait olabileceği değerlendiriliyor. Adli Tıp Kurumu morgunda süren işlemler kapsamında ailesi DNA tespiti için İstanbul'a geldi.

Olay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüyle ilişkilendiriliyor. Yarış sırasında suda kaybolan sporcunun kimliği üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulundu. Sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirildi.

Cesedin otopsi işlemleri devam ederken, yüzücünün annesi Galina Svechnikov ve yakınları eşiyle birlikte DNA testi için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna geldi. Aile, işlemler tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Aile yakınlarından alınan ifadede, 'Hiçbir şey belli değil, önemli evrakları tamamlamamız gerekiyor. DNA testi alındı, daha sonuç belli değil' denildi. Otopsi ve adli inceleme sonuçları bekleniyor.

