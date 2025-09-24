Kuşadası'na 4 Kruvaziyerle 13 bin 750 Turist Geldi

Kuşadası'na dört kruvaziyerle toplam 13 bin 750 turist geldi; gemiler Ege Port Limanı'na yanaştı, turistler alışveriş yaptı ve Efes ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:45
Liman hareketliliği

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer demirledi. Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı Vista, İtalya bayraklı Aida Blu, Bahama bayraklı Odyssey Of The Seas ve Malta bayraklı Celebrity Equinox yanaştı.

Turist akını ve ziyaretler

Gemilerden inen turist sayısı 13 bin 750 olarak kaydedildi; turistlerin çoğunluğunu ABD vatandaşı ziyaretçiler oluşturdu. Bazı turistler ilçe merkezinde alışveriş yaparken, bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi.

