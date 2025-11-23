Kuşadası'nda 25 yıl 6 ay 22 gün cezası bulunan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Kuşadası'nda aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı devrede: Hedefte kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası vardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası’nda uzun süredir aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalarda zanlının yerini tespit etti. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

Hakkında; konut dokunulmazlığını ihlal, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve gece vakti yol kesmek suretiyle yağma suçları bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamların kararıyla şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KUŞADASI’NDA UZUN SÜREDİR ARANAN VE HAKKINDA TOPLAM 25 YIL 6 AY 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHSI DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI.