Kuşadası'nda 25 yıl 6 ay 22 gün cezası bulunan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası’nda hakkında 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:32
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası’nda uzun süredir aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalarda zanlının yerini tespit etti. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

Hakkında; konut dokunulmazlığını ihlal, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve gece vakti yol kesmek suretiyle yağma suçları bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamların kararıyla şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

