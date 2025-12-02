Kuşadası’nda ‘Mobilyacı Mehmet’ olarak bilinen Süleyman Kaya müebbetle yakalandı

Jandarma operasyonunda firari hükümlü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, hakkında müebbet hapis cezası bulunan Süleyman Kaya (45) yakalandı.

Operasyonlarda, Kaya’nın Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde başkasına ait kimlik bilgileriyle saklandığı belirlendi. Zanlının çevrede yaklaşık 8 yıldır “Mobilyacı Mehmet” olarak tanındığı ve kuzenine ait M.G. isimli kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

İncelemede, Kaya hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası’nın 04.10.2011 tarih ve 2011/1-2243 sayılı kararıyla “Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak (PKK/KCK)” suçundan aranma bulunduğu; ayrıca İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 08.11.2024 tarih ve 2024/621 sayılı kararı ile ve İskenderun 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 02.02.2024 tarih ve 2024/529 sayılı kararlarıyla “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” suçlarından arandığı tespit edildi.

Firari zanlının, Y.A. isimli kadınla resmiyete dökülmemiş bir birlikteliği olduğu ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğu bildirildi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kaya, işlemlerinin ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevine teslim edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA YÖNELİK SUÇLARDAN HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI BULUNAN VE 15 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN SÜLEYMAN KAYA YAKALANDI.