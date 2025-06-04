Kuşadası'nda Ortaokul Öğrencileri Endemik Bitkiler İçin Sergi Düzenledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkındaki endemik bitkilerin önemine dikkat çekmek amacıyla ortaokul öğrencileri anlamlı bir sergi gerçekleştirdi.

Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu öğrencileri, bu projeyle endemik bitki türlerini tanıtmayı ve onların korunmasına katkı sağlamayı hedeflediler. Proje çerçevesinde öğrenciler, bölgedeki endemik türlerin fotoğraflarını çekerek detaylı araştırmalar yaptılar.

Öğrencilerin projesi, Mayıs ayı sonunda İstanbul'da düzenlenen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda "en yeşil proje" ödülüne layık görüldü.

Sergi, ilçedeki bir otelde düzenlenerek, bitkilere dair hazırlanan bilgi ve fotoğrafların sergilendiği bir platform oluşturdu.

Öğrencilerin fen bilgisi öğretmeni Mesude Ağdağlı, bu projeyle endemik bitkilerin insanlara tanıtılarak korunmalarına katkı sağladıklarını belirtti ve öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Azra Arman ve Öykü Arık ise projenin amacının endemik bitkileri tanımak ve korumak olduğunu vurguladılar.

Sergi projesine destek veren oteller grubunun kalite ve sürdürülebilirlik müdürü Deniz Kazak, bölgenin turizminin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, doğayı tanıtan projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Kazak, çocukların çabasının geleceğe yönelik umut verdiğini dile getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki endemik bitkilerin önemine dikkati çeken ortaokul öğrencileri, türleri tanıtmak ve korunmalarını sağlamak için sergi açtı. Çocukların projede yaptıkları çalışmalar, ilçedeki bir otelde sergilendi. Sergide, bitkilere ilişkin hazırlanan bilgi ve fotoğraflar yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki endemik bitkilerin önemine dikkati çeken ortaokul öğrencileri, türleri tanıtmak ve korunmalarını sağlamak için sergi açtı. Çocukların projede yaptıkları çalışmalar, ilçedeki bir otelde sergilendi. Sergide, bitkilere ilişkin hazırlanan bilgi ve fotoğraflar yer aldı.