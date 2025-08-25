DOLAR
Kuşadası'nda Parkta Bıçaklı Saldırı: Ukraynalı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kuşadası'nda Camikebir Mahallesi Kasım Yaman Parkı'nda 15 yaşındaki Ukraynalı çocuk bıçaklandı; iki şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:49
Kuşadası'nda Parkta Bıçaklı Saldırı: Ukraynalı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kuşadası'nda Parkta Bıçaklı Saldırı: Ukraynalı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre üç kişi, arkadaşlarıyla oturan İ.F. (15)'den sigara ve para istedi.

İ.F. ve arkadaşlarının olumsuz yanıt vermesiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden B.C.B. ve A.K., İ.F.'nin cep telefonunu gasbetmek istedi. Çıkan arbedede İ.F. bıçaklandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı. Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

