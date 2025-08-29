Kushner: Avrupalılar Ukrayna'da Hiçbir Şey Başaramadı

Yahudi Karşıtlığı ve Mektubun Amacı

Büyükelçi, Fransa'daki Yahudi toplumunun yaşadıklarına şahid olduğunu belirterek, "Fransa'daki Yahudi karşıtlığı korkunç." dedi ve mektubunun amacının Paris yönetimine bir "eylem çağrısı" olduğunu tekrarladı. Kushner, Fransa'nın iç işlerine müdahale etme niyeti taşımadığını vurguladı.

Dışişleri Ziyareti ve Tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın Kushner'in iddialarını "kesin bir şekilde" reddettiği belirtildi. Kushner, çağrı üzerine kendisinin yerine görüşmeye ekibinin gittiğini söyleyerek bu davranışının "bir saygısızlık" olmadığını savundu ve Fransız hükümetiyle dalga geçme gibi bir amacının bulunmadığını belirtti.

Ukrayna Değerlendirmesi ve Nobel İddiası

Sunucunun Trump'ın Washington'da AB liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerine dair sorusu üzerine Kushner, "Trump, 8 aydır görevde ve halihazırda harika bir iş çıkarıyor. Avrupalıların protokolü olabilir ancak bu zorluk (Ukrayna) konusunda hiçbir şey başaramadılar." dedi. Kushner, Trump'ın bu çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Son Not

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve Fransa hükümetini "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçladığı mektubun ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmış; Bakanlık iddiaları reddetmişti. Kushner ayrıca, kendisinin yerine ekibinin görüşmeye gittiğini açıklamıştı. Kushner, aynı zamanda Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babasıdır.