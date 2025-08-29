DOLAR
Kushner: Avrupalılar Ukrayna'da Hiçbir Şey Başaramadı

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Trump'ın Ukrayna çabalarını överken Avrupalıları eleştirdi; mektup sonrası Dışişleri'ne çağrıldı, Nobel iddiasında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:56
Kushner: Avrupalılar Ukrayna'da Hiçbir Şey Başaramadı

Kushner: Avrupalılar Ukrayna'da Hiçbir Şey Başaramadı

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektup ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin LCI kanalında açıklamalarda bulundu. Kushner, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna konusunda "görevde olduğu 8 ayda harika iş çıkardığını" savundu ve Avrupalıları ağır bir dille eleştirdi.

Mektup ve Dışişleri Çağrısı

Kushner, Macron'a gönderdiği mektubun ardından Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Mektubun, Fransız hükümetinin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede daha güçlü adımlar atılması çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti ve bu hamlesinin Macron'a karşı bir çıkış olmadığını vurguladı.

Ticaret ve Gümrük Tartışması

Kushner, bir ticaret anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği'nin ABD'ye otomobil, otomobil parçaları, ilaç ve yarı iletkenler dahil olmak üzere yüzde 15 oranında gümrük vergisi

Yahudi Karşıtlığı ve Mektubun Amacı

Büyükelçi, Fransa'daki Yahudi toplumunun yaşadıklarına şahid olduğunu belirterek, "Fransa'daki Yahudi karşıtlığı korkunç." dedi ve mektubunun amacının Paris yönetimine bir "eylem çağrısı" olduğunu tekrarladı. Kushner, Fransa'nın iç işlerine müdahale etme niyeti taşımadığını vurguladı.

Dışişleri Ziyareti ve Tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın Kushner'in iddialarını "kesin bir şekilde" reddettiği belirtildi. Kushner, çağrı üzerine kendisinin yerine görüşmeye ekibinin gittiğini söyleyerek bu davranışının "bir saygısızlık" olmadığını savundu ve Fransız hükümetiyle dalga geçme gibi bir amacının bulunmadığını belirtti.

Ukrayna Değerlendirmesi ve Nobel İddiası

Sunucunun Trump'ın Washington'da AB liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerine dair sorusu üzerine Kushner, "Trump, 8 aydır görevde ve halihazırda harika bir iş çıkarıyor. Avrupalıların protokolü olabilir ancak bu zorluk (Ukrayna) konusunda hiçbir şey başaramadılar." dedi. Kushner, Trump'ın bu çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Son Not

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve Fransa hükümetini "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçladığı mektubun ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmış; Bakanlık iddiaları reddetmişti. Kushner ayrıca, kendisinin yerine ekibinin görüşmeye gittiğini açıklamıştı. Kushner, aynı zamanda Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babasıdır.

