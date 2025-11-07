Kütahya Aslanapa'da Doğalgaz Sevinci: İlk Bağlantılar Yapıldı

Test Gazı Tamamlandı, Açılış Çalışmaları Başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ana hatta test gazı dolum işlemi başarıyla tamamlandı. Bu gelişmenin ardından ilçede doğalgaz açılış çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ilk abonelerin evlerine bağlantılar yapılmaya başlandı. Sayacı takılan evlerde doğalgaz açılışları tüm hızıyla devam ediyor, hizmetin yerel halkla buluşturulması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, doğalgaz hizmetinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve projenin mahallelerin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Yetkililer, bağlantı ve açılış işlemlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü, vatandaşların güvenli ve düzenli hizmet alması için gerekli kontrollerin yapıldığını açıkladı.

