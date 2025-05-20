Kütahya'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da, 15 kilo 840 gram esrar taşıyan bir kamyonun sürücüsü, düzenlenen operasyonda tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine derhal harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Ekipler, çevre yolunda durdurdukları söz konusu kamyonda, karton bardak kolileri arasında gizlenmiş uyuşturucuyu buldu. Yapılan detaylı arama sonucunda 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü Tutuklandı

Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Adliyeye çıkarılan G.K., burada hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kütahya Emniyet Müdürlüğü, bu gibi operasyonlarla sokakların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.