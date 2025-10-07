Kütahya'da 'Aksa Tufanı Özgürlük Konvoyu' ile Gazze'ye Destek

Kütahya'da 'Aksa Tufanı Özgürlük Konvoyu' oluşturuldu

Kütahya'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Gazze'ye destek mesajı verildi.

Konvoy yürüyüşü ve güzergâh

Vatandaşlar, Ziraat Mahallesi'ndeki Kent Park önünde bir araya gelerek Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde konvoy oluşturdu. Konvoy Menderes Bulvarı'na ilerleyerek tur attı ve Atatürk Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı'na ulaştı.

KÜSİDAP'ın mesajı

KÜSİDAP Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı harekatının üzerinden iki yıl geçtiğini ve Gazze'de halen soykırım devam ettiğini hatırlattı.

Yenipazar, Gazze'de yaşananlar karşısında duyarsız kalınamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de insanlar ve inananlar olarak ayaktayız, ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu soykırım sona erene kadar Allah'ın izniyle insanlık ayakta kalacak. Dünyanın her yerinde her geçen gün ayağa kalkanların sayısı artacak. Bugün kalabalık bir şekilde konvoy oluşturarak Gazze'ye, insanlık için yola çıkan filolarımıza desteğimizi bir kez daha göstermek istedik. Herkesin duasının Gazze ve inananlarla birlikte olduğunu biliyoruz. Bu inanç, Allah'ın izniyle yeryüzünde bu zulmü ortadan kaldıracak."

Yenipazar, bundan sonra da faaliyetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.