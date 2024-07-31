Kütahya'da Alkollü Araç Kullanan 14 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı

Kütahya'da Alkollü Araçla Yakalanan Çocuk

Kütahya'da, 14 yaşındaki S.S.A, alkollü bir şekilde araç kullanırken polisle girdiği kovalamaca sonucunda kaza yaptı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Evliya Çelebi Mahallesi'nde gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Kaza, ekiplerin 43 AEJ 945 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulunmasıyla başladı. Şüpheli araç sürücüsü durmayarak hızla kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede bir sitenin duvarına çarparak durmak zorunda kaldı.

Yapılan incelemelerde, S.S.A'nın alkollü olduğu tespit edildi. 228 promil alkollü olduğu öğrenilen çocuğun, kolunda çok sayıda jilet yarası olması polis ekiplerini endişelendirdi. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı.

Sağlık Durumu ve Sonrası

Küçük yaşta bir sürücünün bu şekilde araç kullanması ve ardından gerçekleşen kaza, dikkatleri bir kez daha alkollü araç kullanmanın tehlikelerine çekti. S.S.A, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin sona ermesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.