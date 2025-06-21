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Kütahya'da Ayakkabı İçinde Kaliforniyum Ele Ge geçirildi

Kütahya'da şüpheli bir araçta kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:04
Kütahya'da Ayakkabı İçinde Kaliforniyum Ele Ge geçirildi

Kütahya'da Şüpheli Araçta Kaliforniyum Bulundu

Kütahya'da, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen bir madde ele geçirildi. Olay, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bir denetim sırasında gerçekleşti.

Madde İncelenmek Üzere Gönderildi

Durdukları araçta, sürücü B.G.'ye ait ayakkabı içerisine gizlenmiş olan, altın sarısı renkte ve 7,15 gram ağırlığında olan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, şeffaf bir plastik kapta bulundu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, söz konusu maddenin radyasyon yaymadığı tespit edildi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderilerek detaylı bir analiz yapılmasına karar verildi.

Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gözaltına alınan B.G., Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan...

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

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