Kütahya'da Benin Uyruklu Öğrenci Müslüman Oldu

Kütahya'da Yaşanan Önemli Bir İhtida Töreni

Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı. İhtida törünü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimi alan Hounhoui için düzenlendi.

Tören Aşaması

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez katılımcılar arasında yer aldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından Hounhoui'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Hounhoui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Hediye ve Belgeler

İhtida töreninin ardından İl Müftüsü İrfan Açık, Hounhoui'ye bir ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bu özel an, Hounhoui'nin yeni dini kimliğiyle birlikte yeni bir başlangıç olduğunu müjdeledi.

Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı. İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi. Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı. İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi. Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.