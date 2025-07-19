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Kütahya'da Büyücülükle Dolandırıcılık Skandalı: 5 Tutuklama

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 15:18
Kütahya'da Büyücülükle Dolandırıcılık Skandalı: 5 Tutuklama

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde insanların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan adres aramalarında 257 muska, büyücülükle ilgili 25 kitap, büyü yapımı ve bozmayla ilgili notların yanı sıra, mağdurların isimleri ve alınan paraların yer aldığı 8 ajanda, 2 bilgisayar, 6 bin 240 dolar, 1965 avro, 209 bin 250 lira, banka dekontları, 12 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 1 milyon 500 bin lira'ya bloke konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.G., N.G., N.K., E.K. ve A.S., "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler H.Y. ve M.A.A., adli kontrol şartıyla bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla...

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 257 muska, büyücülükle ilgili 25 kitap, büyü yapımı ve büyü bozmayla ilgili notlar, mağdurların isimleri ile alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 2 bilgisayar, 6 bin 240 dolar, 1965 avro, 209 bin 250 lira, banka dekontları, 12 cep telefonu, dijital materyaller ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla...

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 257 muska, büyücülükle ilgili 25 kitap, büyü yapımı ve büyü bozmayla ilgili notlar, mağdurların isimleri ile alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 2 bilgisayar, 6 bin 240 dolar, 1965 avro, 209 bin 250 lira, banka dekontları, 12 cep telefonu, dijital materyaller ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

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