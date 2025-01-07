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Kütahya'da Çalıntı Araç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kütahya ve Uşak'ta çalıntı araçlarla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:40
Kütahya'da Çalıntı Araç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kütahya ve Uşak'ta Çalıntı Araçlara Karşı Operasyon

Kütahya'da gerçekleştirilen büyük bir operasyon, çalıntı araçların şasi numaralarının değiştirilip satışa sunulmasını engellemeyi amaçladı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araçlarla ilgili bilgiler edindi. Yapılan araştırmalar neticesinde, çalıntı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, Uşak, Burdur ve Denizli'ye satılan araçları buldu ve Simav'a getirerek kriminal inceleme başlattı.

Baskınlar ve Gözaltı

Simav ve Uşak'taki belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan güvenlik güçleri, makine mühendisi Ö.K. (43), eşi B.K. (44) ve çiftin oğlu İ.H.K. (19) ile araçları çaldığı iddia edilen A.K. (48) isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ö.K.'nin şu ana kadar 146 çalıntı araç sattığı belirlenirken, şimdilik bu araçların çalıntı olup olmadığına yönelik araştırmalar devam etmekte.

Suçlamalar ve Araştırmalar

Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Ayrıca, zanlıların, çekme belgeli ağır hasarlı araçları satın alarak bu araçların şasi numaralarını çaldıkları aynı marka/model araçlara işledikleri de tespit edildi.

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