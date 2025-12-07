Kütahya'da Civli Mahallesi'ne Yeni Mahalle Fırını Açıldı

Kütahya Belediyesi, Civli Mahallesi’ne kazandırdığı yeni mahalle fırınını Başkan Eyüp Kahveci'nin katıldığı törenle hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:31
Açılış töreni ve mahalle yaşamına katkı

Kütahya Belediyesi, şehirde mahalle kültürünü güçlendirmek amacıyla Civli Mahallesi'ne kazandırdığı yeni mahalle fırınını düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Kahveci, hizmetlerin mahalle ihtiyaçlarına göre titizlikle planlandığını vurgulayarak; "Civli Mahallemiz için hayata geçirdiğimiz bu fırın, komşuluk bağlarını pekiştirerek mahalle kültürümüzü diri tutacak önemli bir ortak yaşam alanıdır" dedi.

Tören sırasında Civli Mahallesi sakinleri, yeni fırında pişirilen sıcak pideleri misafirlerle paylaştı. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kahveci, fırın ve çevresindeki düzenlemeleri inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarı Ahmet Çırak ve mahalle halkı, Başkan Kahveci'nin ilgisi ve yakınlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Dua ile başlayan ve kurdele kesimiyle devam eden açılışa muhtar, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

