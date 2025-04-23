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Kütahya'da Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da meydana gelen otomobil kazasında, sürücü Babittin Gündoğdu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:02
Kütahya'da Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da meydana gelen otomobil kazasında, 53 yaşındaki Babittin Gündoğdu, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Gündoğdu'nun yönetimindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde bir tarlaya devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Yapılan incelemelerin ardından Babittin Gündoğdu'nun cenazesi, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri...

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri...

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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