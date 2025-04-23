Kütahya'da Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya'da meydana gelen otomobil kazasında, 53 yaşındaki Babittin Gündoğdu, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza Ayrıntıları
Gündoğdu'nun yönetimindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde bir tarlaya devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay Yerine Müdahale
Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze İşlemleri
Yapılan incelemelerin ardından Babittin Gündoğdu'nun cenazesi, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.