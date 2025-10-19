Kütahya'da Devrilen Otomobilin Fırlayan Tekeri Yeni Kazaya Yol Açtı

Kaza Pusan Mevkiinde Meydana Geldi

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresindeki Pusan mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Sürücü Süleyman G. idaresindeki 07 CCS 492 plakalı araçtan kopan teker, karşı şeride fırladı.

Karşı şeritte ilerleyen 20 VB 320 plakalı otomobile çarpan tekerin etkisiyle ikinci bir kaza daha gerçekleşti. Bu aracı kullanan sürücü Halil A. olay yerinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ekipler bölgedeki güvenlik ve ulaşım önlemlerini aldı.

Kütahya'da devrilen otomobilden karşı şeride fırlayan teker, başka bir kazaya neden oldu.