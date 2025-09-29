Kütahya'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 21 Kişi Hastanelik Oldu

Kütahya'da bir düğünde ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, Evliya Çelebi ve Kütahya Şehir Hastanelerine başvurdu; durumları iyi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 00:59
Kütahya'da düğün yemeği sonrası 21 kişi rahatsızlandı

Düğün ikramı sonrası bulantı, kusma ve ishal şikayetleri

Kütahya'da bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği tükettikten sonra rahatsızlandı.

Şikayetleri üzerine söz konusu kişilerin Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurduğu bildirildi.

Hastaların başlıca yakınmaları bulantı, kusma ve ishal olarak kaydedildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı, hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

