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Kütahya'da Emlak Ofisinde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da bir otelin zemin katında gerçekleşen yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 08:44
Kütahya'da Emlak Ofisinde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Yangın Paniği

Kütahya'nın Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir otelin zemin katında yer alan emlak ofisinde meydana gelen yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Gece saatlerinde başlayan yangın, otelin zemin katındaki emlak ofisinde çıkması sonucunda duman, kısa bir süre içinde tüm binayı sardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangından etkilenen 8 kişi ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve acil olarak Kütahya Şehir Hastanesi

Otel içinde konaklayan müşterilerin uyuduğu esnada başlayan yangının kesin çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye...

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi.

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye...

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi.

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