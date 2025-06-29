Kütahya'da Emlak Ofisinde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Yangın Paniği

Kütahya'nın Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir otelin zemin katında yer alan emlak ofisinde meydana gelen yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Gece saatlerinde başlayan yangın, otelin zemin katındaki emlak ofisinde çıkması sonucunda duman, kısa bir süre içinde tüm binayı sardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.