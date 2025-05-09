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Kütahya'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye destek vermek amacıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:48
Kütahya'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup ile başladı. "Gazze'yi Unutma" yazılı pankart eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Meydanda grup adına basın açıklaması yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Muhammed Emin Gümüşsoy, Gazze'nin son 19 aydır ağır bir kuşatma altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Gümüşsoy, Kütahya'da Gazze'ye destek olmak amacıyla birçok etkinlik ve program düzenlendiğini belirterek; "Kütahya halkı olarak tüm gücümüzle Gazze'nin sesi olmaya çalıştık. Meydanları doldurduk, araç konvoyları düzenledik ama sesimizi duyuramadık. Bugün ise sessiz çığlıklarımızla meydanlardayız. Bu eylemimizin vicdanlara ulaşmasını umut ediyoruz. Bu uğurda şehit olmuş tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Katil İsrail ile mücadele etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı açık yüreklilikle beyan ediyoruz ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve...

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için sessiz yürüyüş düzenledi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup, "Gazze'yi Unutma" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve...

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için sessiz yürüyüş düzenledi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup, "Gazze'yi Unutma" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

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