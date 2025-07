Kütahya'da İlk DownFest Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya’da DownFest Eğlencesi

Kütahya’da bu yıl ilki düzenlenen DownFest etkinliği, özel bireyleri bir araya getirerek neşeli anlara sahne oldu. Festival, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği öncülüğünde, Cahit Özel Çocuklar Topluluğu ve Padok Spor Kulübü işbirliği ile Germiyan Ata Sporları Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı ile Coşku Doruğa Ulaştı

Etkinliğe; İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya ve birçok engelli derneği yöneticisi katıldı. Ayrıca özel bireylerin aileleri ve çok sayıda vatandaş da festivale ilgi gösterdi.

Farkındalık ve Eğlence Bir Arada

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, gerçekleştirdikleri etkinliğin önemine vurgu yaparak, özel bireylere yönelik farkındalığın her zaman korunmasını hedeflediklerini kaydetti. Koca, “3 Aralık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ya da 2 Nisan Otizm Günü gibi tarihler dışında da her zaman özel bireylerimize destek olmalıyız. Bu amaçla DownFest etkinliğimizi başlattık” dedi.

Neşeli Anların Ortaya Çıkması

Konuşmaların ardından, özel bireyler müzik eşliğinde eğlenerek doyasıya oyunlar oynadı. Etkinlik, ikramlar ve hediye takdimleriyle sona erdi, katılan herkes mutlu bir şekilde etkinlik alanını terk etti.

