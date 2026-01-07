Kütahya'da İlk Evde Hemodiyaliz Uygulaması Başladı

6 Ocak 2026'de Kütahya'da uygulamaya geçen evde hemodiyaliz, eğitimi tamamlayan ilk hastanın evinde tedaviye başlamasıyla hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:49
6 Ocak 2026

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu evde hemodiyaliz Kütahya'da hayata geçirildi.

6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, eğitimi başarıyla tamamlayan bir hasta hastaneye gitmeden kendi evinde hemodiyaliz almaya başladı. Hasta, tedavisini kendi odasında ve yatağında sürdürüyor.

Hizmet kapsamında hastanın evine hemodiyaliz cihazına uygun su arıtma sistemi kuruldu. Kullanılan hemodiyaliz cihazı ve teknik altyapı için hastadan herhangi bir ücret talep edilmedi.

Kütahya Şehir Hastanesi Nefroloji uzmanları tarafından uygun görülen hastalar, öncelikle hastanenin diyaliz merkezinde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Eğitim tamamlandıktan sonra evde gerekli teknik altyapı kurulup hastalar kendi kendine diyaliz uyguluyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hizmetin il genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek bu önemli sağlık uygulamasının Kütahya ve hastalar için hayırlı olmasını diledi.

