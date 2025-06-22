Kütahya'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik İş Kazası

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'ta yer alan inşaat halindeki bir binada meydana gelen üzücü olayda, 31 yaşındaki işçi Mahmut Yel, malzeme taşırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Acil Müdahale

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaşamını Yitirdi

Yapılan incelemelerin ardından evli ve bir çocuk babası olan Mahmut Yel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen inceleme çalışmalarının ardından, Yel'in cesedi asansör boşluğundan çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Bu trajik olay, inşaat sektöründe iş güvenliği konusunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.