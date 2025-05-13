Kütahya'da İşten Çıkarılan Belediye İşçileri Protesto Edildi

Kütahya'da İşçi Eylemi Gündem Oldu

Kütahya Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçileri, Hizmet-İş Sendikası üyeleri tarafından protesto edildi. Eylem, Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşti ve işçilerin haksız yere işten çıkarıldıkları iddiaları gündeme getirildi.

Sendika Yetkilisinden Açıklamalar

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, burada yaptığı açıklamada, geçen yılın mart ayından bu yana yaklaşık 300 işçinin istifa ettirildiğini belirtti. Özdemir, özellikle şubat ayında 65 personele zorla emeklilik dilekçesi imzalatıldığını ve bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını ifade etti.

İşten Çıkarma Süreci

Özdemir, emekli olmak istemeyen işçilerin 9 Nisan tarihinde işten çıkarıldığını, bu durumun da yasal olarak zorunlu emeklilik nedeniyle işçilerin maaşlarında %30-35 oranında kayıplara neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, 30 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde de birçok işçinin yine aynı şekilde işten çıkarıldığını, bazılarının ise haber bile verilmeden iş akitlerinin sonlandığını aktardı.

Sendika Destek Veriyor

Özdemir, işten çıkarılmaların devam edebileceği ve sayının 300-400’ü bulacağına dair duyumlar aldıklarını ifade etti. Çıkarılan her işçinin dava süreçlerini sendika olarak ücretsiz bir şekilde üstleneceklerini belirten Özdemir, "Her türlü hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Vicdansız işçi çıkarmalarına karşı direneceğiz," diye konuştu.

Başkanı Uyardı

Özdemir, Kütahya Belediye Başkanı'na yönelik olarak da, "Seçimden önce verdiğiniz sözü hatırlayın, ona göre davranın. İşçileri karşınıza alarak hizmet edemezsiniz," ifadelerini kullandı.

Kütahya'da belediye işçilerinin işten çıkarılması HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.

Kütahya'da belediye işçilerinin işten çıkarılması HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.