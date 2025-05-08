Kütahya'da Jandarma Dron ile Kaybolan 19 Büyükbaş Hayvanı Buldu

Kütahya'da, Soğukçeşme köyü yakınlarında kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bölgedeki hayvan sürüsü kaybolduğunda, sürü sahibi Muhammed Kaynar, İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım talep etti. Jandarma asayiş ekibi ve komando timi, kaybolan hayvanları bulmak için hemen harekete geçti.

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları, dron kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuç olarak, kaybolan hayvanların 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından başarıyla bulunan büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrol ve işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.

Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu. Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kütahya'da arazide kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu. Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.