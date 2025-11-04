Kütahya'da 'Mutlu Özel Çocuk Aileleri Projesi' Sergisi Ziyaretçi Beğenisini Kazandı

Kütahya'da 'Mutlu Özel Çocuk Aileleri Projesi' sergisinde özel çocukların el emeği ürünleri sergilendi; İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:24
Özel bireylerin el emeği eserleri yoğun ilgi gördü

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir, özel bireylerin ve ailelerinin el emeğiyle hazırladığı eserlerin yer aldığı Mutlu Özel Çocuk Aileleri Projesi sergisini ziyaret etti.

Sergide, özel çocukların sevgiyle, emekle ve incelikle hazırladığı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Ziyaret sırasında sergi alanını gezen Müdür Elbir, ürünleri dikkatle inceledi, özel çocuklarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Müdür Elbir sergiye ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti: Etkinlik, özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve yetkinliklerini görünür kılmak açısından anlamlı bir buluşma oldu.

Sergi, özel bireylerin yeteneklerini ve üretkenliklerini görünür hâle getirmesi bakımından kentte olumlu karşılandı ve ziyaretçilerden takdir topladı.

