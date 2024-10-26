Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:53
Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangın, Artıranlar köyü yakınlarında başlamış olup, alevlerin yükseldiği bölge çevre halkını endişelendirdi.

Alevlerin Yükselişi ve Müdahale Süreci

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep ettiler. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Yangına Müdahaleye Devam Ediliyor

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve söndürülebilmesi için müdahaleleri sürüyor. Yerel halkın duyarlılığı ve hızlı tepkisi, yangının yayılma riskini azaltmak adına kritik öneme sahip.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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