DOLAR
34,28 0,06%
EURO
37,06 -0,03%
ALTIN
3.022,36 0,01%
BITCOIN
2.402.384,11 -0,72%

Kütahya'da Park Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Kütahya'da park meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olayla ilgili zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 01:05
Kütahya'da Park Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Kütahya'da Silahlı Kavga Olayı

Kütahya'da, iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı öne sürülen bir silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. Veli A. (61) ile Hüseyin G. (33) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaralanma ve Müdahale

Kavga sırasında Veli A, ruhsatsız tabancasıyla ateş açarak Hüseyin G'yi yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G, başına mermi isabet etmesi sonucunda Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından Veli A, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi...

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi...

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Beşiktaş'ta Yüksek Sesle Müzik Açan Sürücüye Ceza Kesildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor
4
Kütahya'da Park Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı
5
Sudan'daki Şiddet Olayları Çocukların Hayatını Kaybetmesine Neden Oluyor
6
Adalet Bakanı Tunç'tan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a Saldırı Hakkında Açıklama
7
İngiltere Başbakanı Starmer'dan UNRWA'ya Yasa Tepkisi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek