Kütahya'da Park Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Kütahya'da Silahlı Kavga Olayı

Kütahya'da, iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı öne sürülen bir silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. Veli A. (61) ile Hüseyin G. (33) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaralanma ve Müdahale

Kavga sırasında Veli A, ruhsatsız tabancasıyla ateş açarak Hüseyin G'yi yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G, başına mermi isabet etmesi sonucunda Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından Veli A, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.