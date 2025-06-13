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Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kütahya'da 15 yaşındaki O.Y., ruhsatlı tabanca ile oynarken ablasını kazara vurdu. 19 yaşındaki Nisa Nur Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 01:43
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Silahlı Oyun Üzücü Bir Kazaya Dönüştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 19 yaşındaki Nisa Nur Y. kardeşi tarafından kazara vuruldu. Olay, Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde gerçekleşti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Ailesiyle birlikte yaşayan O.Y. (15), masanın üzerinde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı esnada silah beklenmedik bir şekilde ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, mutfakta bulunan ablası Nisa Nur Y.'ye isabet etti.

Acılı Aile ve Olay Yeri İncelemesi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Nisa Nur Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kardeşi Gözaltına Alındı

Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş O.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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