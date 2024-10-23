Kütahya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kütahya'da Silahlı Kavga Olayı

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde çıkan silahlı kavga, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Tartışmanın Sebebi Araç Parkı

Edinilen bilgilere göre, olay 40. Sokak'ta yer alan bir lastik tamircisi ile yeni iş yeri açan bir birey arasında, araç parkı yüzünden gerçekleşen bir tartışmayla başladı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi üzerine, iş yeri sahibi S.E, arbede sırasında tabanca ile ateş açarak kendisini ve M.B'yi yaraladı. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan M.B'yi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E'yi ise yakınları tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.