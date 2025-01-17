Kütahya'da Tıra Çarpan Kamyonetteki Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da meydana gelen kazada tıra çarpan kamyonette 1 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:35
Kütahya'da Tıra Çarpan Kamyonetteki Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Feci Trafik Kazası

Kütahya'da yaşanan bir trafik kazasında, 1 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Mehmet İdris yönetimindeki 03 BS 747 plakalı kamyonetin, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde, C.A. tarafından sürülen tomruk yüklü 27 AJY 873 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Kaza sonucunda sürücü İdris ile yanındaki Ahmet Genç (23) kamyonette sıkışarak kaldı. Çevredeki vatandaşların acil durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hem İdris hem de Genç'i araç içinden çıkarmayı başardı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda, Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İdris ise sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç'in cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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