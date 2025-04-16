Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın kırsal Sofu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 73 yaşındaki Hüseyin Ay, tamir etmeye çalıştığı 43 FV 102 plakalı traktörün freninin boşalması sonucu devrilmesiyle hayatını kaybetti.

Olay anında Ay, traktörü durdurmaya çalıştı; ancak ne yazık ki traktör devrildi ve altında kaldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Ay'ın cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da, tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.