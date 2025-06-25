Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı

Kütahya'da Patlama: 8 Yaralı

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tüp satış iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yangın Çıktı ve Acil Ekipler Harekete Geçti

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkması üzerine, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Bölgedeki yollar, güvenlik önlemleri kapsamında polis ekiplerince kapatıldı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

İlk belirlemelere göre iş yerinde çalışan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı ile yoldan geçen 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 3'ü ağır 8 kişi, hastaneye kaldırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 3'ü ağır 8 kişi, hastaneye kaldırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.