Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlı, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı kent girişinde durdurarak gerçekleştirdiği detaylı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteleri ele geçirdi.

Gözaltına Alınanlar ve İfade Süreci

Operasyon sonucunda M.T, F.T. ve Z.T. isimli zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve F.T. tutuklanırken, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da artan uyuşturucu sorununa karşı gerçekleştirilen bu operasyon, ildeki güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.