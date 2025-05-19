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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı. 401 gram sentetik uyuşturucu ile 22 hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:22
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucu maddelerinin kentte satışa sunulmak üzere hazırlandığını belirleyerek bir operasyon düzenledi.

Uyuşturucu Materyallerine El Konuldu

Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda toplamda 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K, H.İ.Ç, H.Ç, Z.K, İ.T. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı....

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı....

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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