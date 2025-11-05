Kütahya'da Vali Musa Işın ve Bakan Danışmanı Karaca Hayvan Barınaklarını İnceledi

Kütahya'da Vali Musa Işın ve İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca Hayvan Barınaklarını İnceledi

İnceleme Gezisi

Kütahya Vali Musa Işın ile İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, Kütahya'daki hayvan barınaklarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret Detayları

Ziyaret kapsamında, İshakseydi Mahallesi Hayvan Barınağı ile yapımı devam eden Tavşanlı Hayvan Barınağı gezilerek, barınaklardaki mevcut durum, bakım ve rehabilitasyon alanları ve yeni tesislerin ilerleme süreci hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İncelemelere il protokolü üyeleri ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Ziyaret, tesis alanlarının gezilmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

VALİ IŞIN VE BAKAN DANIŞMANI KARACA, HAYVAN BARINAKLARINI İNCELEDİ