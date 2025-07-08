Kütahya'da Yangın Felaketi: 800 Dekar Ekili Alan Zarar Gördü

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde Yangın!
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 800 dekar hububat ekili alan zarara uğradı. Olay, 11 kilometre mesafedeki Erenköy yakınında meydana geldi.
Bölgedeki tarlalarda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası, Kütahya ve Altıntaş belediyelerine ait itfaiye ekipleri yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yangın Hızla Büyüdü
Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangın, yaklaşık iki saatlik yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ardından, yaklaşık 800 dekar hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Köy muhtarı Ayhan Daneci, yangının rüzgar nedeniyle köye yönelmesine rağmen, pancar ekili yeşil alanları aşamadığını ifade etti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 800 dekar hububat ekili alan zarar gördü.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 800 dekar hububat ekili alan zarar gördü.