Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Kütahya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kütahya merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

4 Aylık Takip Sonrası Baskın

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütlü olarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten şüphelere yönelik geniş çaplı bir çalışma yaptı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Araştırma Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Baskınlarda yapılan aramalar neticesinde, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin Durumu ve Suçlamalar

Gözaltına alınan kişiler arasında Ü.K, S.E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, E.D, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K. ve G.N.A bulunuyor. Şu anda emniyetteki işlemleri devam eden bu şahısların, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Emniyet Müdüründen Açıklama

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.