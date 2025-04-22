Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Tutuklama

Kütahya'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 6 ilde geniş bir kapsamda yapıldı ve 15 kişi gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan'da Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden Ü.K, O.O, E.D, B.G, A.U.B, S.E. ve A.B.U., adliyeye sevk edilerek “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı. Diğer 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla birçok kişiyi mağdur eden ve yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yaklaşık 4 ay süren bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, yaklaşık 800 milyon lira değerinde bir para hareketinin kaydedildiği belirlendi.

Operasyon sırasında 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilere ait banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Ü.K, S.E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K ve G.N.A. bulunuyor.

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.