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Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:53
Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya Gediz'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesi'nde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasında dün öğle saatlerinde başladı.

Yangına Hızlı Müdahale

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, çok sayıda arazözle yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yangın bölgesinde devam eden soğutma çalışmaları sayesinde, yangının yeniden alevlenmesinin önüne geçildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İlk belirlemelere göre yangının, tarlada hasat yapıldığı sırada bir biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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